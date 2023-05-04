Yağışlar Yozgat'taki baraj ve göletlerde su seviyesini yükseltti

Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık nedeniyle Yozgat'ta su seviyesi düşen baraj ve göletlerin büyük bölümünde kış ve ilkbahardaki yağışların etkisiyle doluluk oranı arttı.

Yozgat'ta geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan baraj ve göletlerin doluluk oranı kış ve ilkbahar yağışlarıyla artması sevinçle karşılandı. Sulama ve şebeke suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik baraj ve göletlerde su seviyesinde yüzde 20 oranında artış gözlendi. Son aylardaki mevsimsel yağışlarla baraj ve göletlerdeki su seviyesinin yükselmesi, üretim yapan çiftçinin yüzünü güldürürken çiftçilere suyun tasarruflu kullanılması uyarısı yapıldı.

Yozgat merkez, Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı Musabeyli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44 su seviyesine ulaştı, su miktarının ise 23 milyon 92 bin metreküp olduğu belirtildi. Yozgat il merkezi şebeke suyuna takviye maksatlı kullanılan Kirazlı ve Cevdet Dündar göletlerinde ise doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Son 4 ayda yağışlarda artış oldu

İklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde global bir su sıkıntısı olduğunu belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, “Bu ülkemiz için de büyük bir problem. Bildiğimiz gibi yurdumuz farklı su havzalarına bürünmüş durumdadır. Yozgat ili de gerek Delice gerekse de Çekerek ırmağının konumundan dolayı hem Kızılırmak havzasında belli bir bölümü ile hem de Yeşilırmak havzasında yer almaktadır. Su havzaları üzerinden değerlendirdiğimizde yağış miktarında son 5 ayda yağışlarda biraz artış oldu. 2022 yılı ile karşılaştırıldığında 2023 yılının ilk dört ayında yağan yağmurda yüzde 20'lik bir atışın söz konusu iken bu barajlarda yüzde 20'den daha fazla görünüyor. Sebebi ise yağışların orografik mi cephe yağışları mı olduğu gibi özelliklere bağlı olarak lokal olarak düşen miktar farklılaşabiliyor. Biz barajlardaki su seviyesini daha da artmış bir şekilde görüyoruz” dedi.

"Tarım açısından bu seneyi kurtardık gibi görünüyor"

Prof. Dr. Yakupoğlu, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekip çiftçilere uyarılarda bulunarak, “Özellikle hububat için, tarım alanları için Orta Anadolu'daki ve Yozgat'taki tarım alanları için bir avantaj anlamına geliyor. Çünkü kuru tarım sistemi, yani yağışa bağlı tarım sistemiyle ziraatı Orta Anadolu'da gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir yanlış algı olabiliyor ‘ne kadar çok yağarsa, devamlı yağarsa iyi olur' deniliyor ama yağışın da tarımsal sistemde olması gerektiği kadar, olması gerektiği zaman yağması gerekiyor. Şuan da biz bu seneyi kurtardık gibi görünüyor, tarımsal açıdan. Çiftçinin son yağışlar ile yüzde 20'lik artışla birlikte yüzü güldü diyebiliriz. Çünkü barajların doluluk oranı sulama kanallarını olumlu etkileyecektir. Bu şu demek değildir, ‘bu artan yağış bize yeterli. Biz suyu istediğimiz gibi kullanırız' anlamına gelmiyor. Özellikle kullanılabilir suyun tarımda çok elzem olduğunu biliyoruz, suyu en fazla tarımda tüketiyoruz. Özellikle kullanılabilir suyu doğru tüketmemiz gerekiyor. Bunun için de kapalı sistem sulama sistemlerinin tarla başına kadar kullanılması, tarla başına kadar gelen suyun kayıplarının önlenmesi son derece önemli. Bunun için de Ziraat Fakülteleri olsun, Tarım İl Müdürlükleri olsun yetkili personelden bilgi alıp, çiftçilerimiz bu minvalde hareket etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.