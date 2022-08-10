Yozgat'ın Sorgun İlçesinde 4 gün sürecek olan ve 12.'si düzenlenen yağlı güreş festivali başladı.

Sorgun tabiat parkında başlayan yağlı güreş festivaline Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef'in yanı sıra çok sayıda protokol katıldı.

Festivalde bulunan 15 milli sporcularının da bulunduğu başpehlivan Ali Gürbüz de yarışmacılar içerisinde yerini aldı.

Düzenlenen güreş festivalinde bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, “Sorgun İlçemizde 12.'incisi düzenlenen Yağlı Güreş Festivali düzenlenen törenle başladı. Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci'ye bu festivalde ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın taktimi ile ödüllerin sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.