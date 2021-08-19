Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda temizlik yapıldı.

Akdağmadeni Belediyesi “Kendi Ormanımızı Kendimiz Koruyalım” sloganıyla başlattığı etkinlikte ilçede bulunan Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yaptı. Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte ormanlık alanda yangına sebebiyet verebilecek cam, plastik gibi maddeler toplanıp temizlenerek geri dönüşüme kazandırılacak.

Etkinliğe Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Kaymakamı İrem Baha Yağan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, kamu, kurum ve kuruluşlarının müdür ve personelleri ile gönüllü öğrenciler katıldı.

Temizlik çalışması sonrası açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bugün ormanlık alanlarımıza bırakılan çöpleri toplamak ve bu konuda bir duyarlılık, farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. İnşallah etkinliğimizden sonra bizi gören duyan vatandaşlarımız verdiğimiz mesajları dikkate alarak daha duyarlı davranırlar. Bölgede özellikle orman yangınlarına sebep olabilecek cam, şişe gibi atıklarının çok olduğunu görüyoruz. Bu ormanlar hepimizin, Hep birlikte ormanlarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.