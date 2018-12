Yaralı eşeğe sahip çıktılar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaralı ve aç halde bulunan eşeğe, hayvanseverler sahip çıktı. Aç ve susuz olan eşeğin karnı doyurulduktan sonra barınak yapılarak tedavi altına alındı.

Sorgun Yenidoğan Mahallesi'nde çocuklar oyun oynarken yaralı bir eşek gördü. Eşeği gören çocuklar durumu hayvansever Osman Özbek ve İsmail Bolat'a haber verdi. Yaralı ve aç olduğu anlaşılan eşek hayvan barınağına götürüldü. Karnı doyurulan eşeğin yaraları tedavi edildi.

Eşeği bulduklarında vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğunu belirten İsmail Bolat,"Mahallede oyun oynayan çocuklar yaralı ve aç halde bir eşek bulmuşlar. Daha sonra çocuklar bize haber verdiler. Kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz bir havyan barınağımız bulunuyor. Bu hayvan barınağımızın içerisine eşeğimizi besleyeceğimiz ve gerekli tedavilerini yaptığımız bir kulübe inşa ettik. Daha sonra eşeğimizi bu kulübemize yerleştirdik. Veteriner hekim arkadaşlarımız ile irtibata geçerek eşeğin gerekli tedavisine başlayacağız." dedi.

İnsanların çok acımasız olduğunu belirten Bolat,"Sonuçta hayvanda olsa onlar bir can taşıyor. İnsanlarımız hayvanları her türlü işte acımasızca kullanıyorlar. İşlerden bittikten sonra onları acımasızca sokaklara, yada ölüme terk ediyorlar. Biz hayvan severler olarak sokaklarda bulduğumuz her türlü hayvanları kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz barınakta besleyerek onların yeniden eski sağlıklarına kavuşmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Hayvansever Osman Özbek ise, insanların biraz daha duyarlı olmasını, hayvanda olsa bu tür canlıları ölüme terk etmemelerini gerektiğini vurguladı.