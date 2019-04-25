Yarım asırlık gazetenin arsivi Bozok Üniversitesi Kütüphanesi'nde

Yozgat gazetesi sahibi Osman Hakan Kiracı arşivindeki gazetelerin özel nüshalarından derlediği gazete koleksiyonlarını rektörlük makamında Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey'e teslim etti. Yozgat'ta geçmiş yıllarda yaptığı başarılı gazetecilik çalışmaları dolayısıyla bugüne değin kent medyasına toplam 20 basın başarı ödülü kazandırarak “ İç Anadolu'nun en çok ödüllü gazete” unvanına ve en çok yerel köşe yazarına sahip bulunan Yozgat gazetesinin özel sayılarının üniversite kütüphanesine bağışlanması üniversite yönetimince takdirle karşılandı.

“Yozgat'ın gelecek kuşaklarına kaynak veri sağlayacak”

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mahmut Kılıç ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Hakan Üngören bu anlamlı davranışından dolayı gazeteci Osman Hakan

Kiracı'ya teşekkür ettiler.

Yozgat gazetesi sahibi ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, Yozgat gazetesinin yayın sürecinde Yozgat'ın sosyo-ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatında yaşadığı olumlu-olumsuz gelişmeleri sürekli irdeleyerek değerlendirdiğini ve Yozgat'ın tarihinde milad sayılabilecek bütün konuları manşetlerine taşıdığını hatırlatarak gazetesinin koleksiyonlarının kütüphanelere aktarımı konusunda şunları söyledi: “Yarım asra yaklaşan süreçte gazetemizde yayınlanan çok sayıdaki özel haber ve yazılarımız Yozgat'ın geçmişine, geleceğine, sorunlarına ve bütün temel meselelerine ışık tutan türdendi. Bunların arşivimizin tozlu sayfalarında saklı kalmaması gerektiğini düşündüm.1974 yılından bugüne kadar gazetemin bütün nüshalarını yeniden taradım. 45 yıllık arşivimizdeki binlerce gazete sayılarının içerisinde geçmişten geleceğe incelenmeye ve hatırlanmaya değer özel sayılarını seçerek her nüshadan 5'er adet derledim. Her biri 9 ciltten oluşan bu özel nüshalı gazetelerimizin bir bölümünü özellikle Yozgat İletişim Fakültesi öğrencilerinin yararlanması düşüncesiyle Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesine bırakıyorum. Birini istek üzerine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi kütüphanesine, birini Ankara'daki Milli Kütüphaneye, birini Yozgat Basın Müzesine vereceğim. Biri de kendimizde kalacak. İnanıyorum ki gazetemizin arşivlerinden seçilerek derlenen bu gazetelerimiz aynı zamanda Yozgat'ın gelecek kuşaklarının araştırmalarına kaynak verilerini de sağlayacaktır” dedi.

“Üniversitemiz büyüyüp geliştikçe şehrimiz de gelişecek”

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise görüşme sırasında Yozgat Bozok Üniversitesinin sürekli atılım içerisinde bulunduğunu vurgulayarak “Üniversitemizce Yozgat'ın gelişmesi için son yıllarda şehrimizle bütünleşmeye yönelik çalışmalara önem verdik. Yozgat'ta göçün durdurulması, hatta göç alabilmesi ve gelişmesi için üniversitemizle birlikte kentteki bütün kurumlarla işbirliği içerisinde bulunduk. Üniversitemiz büyüyüp geliştikçe şehrimiz de gelişecek” dedi.

Görüşmede Yozgat gazetesin eski ve özel sayılarının öncelikle Bozok Üniversitesi merkez kütüphanesine verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve iletişim fakültesindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine de değinen Rektör Prof. Dr. Karacabey, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde “Radyo Televizyon ve Sinema” bölümünde eğitimlerin devam ettiğini ve üniversite radyosunun da yayın hayatına başladığını söyledi. Rektör Karacabey ayrıca Yozgat İletişim Fakültesinde “Gazetecilik” ile “Halkla ilişkiler ve Reklamcılık “bölümlerinin de önümüzdeki dönemden itibaren öğretime başlayacağını müjdeledi. Rektör Karacabey, iletişim fakültesinin Yozgat kamuoyuna ve yerel medyasına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.