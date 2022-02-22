Yarışma sonuçlandı, birinci olan fotoğraf beğeni topladı

Yozgat'ta düzenlenen Kış Fotoğraf Yarışmasını Kuyumcular Caddesi'nde, Çapanoğlu Camisi önünde ateş yakarak ısınan gençleri fotoğraflayan Yunus Emre Sarıkaya kazandı.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sosyal medya etkinliği olarak düzenlenen Yozgat'ta Kış Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışma başvurularının tamamlanmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sosyal medya sayfasından beğeniye sunulan fotoğraflardan en çok beğeni alan fotoğraf Yunus Emre Sarıkaya'nın oldu. Yozgat Kuyumcular Caddesi'nde, Çapanoğlu Camisi önünde ateş yakarak ısınan gençleri fotoğraflayan Yunus Emre Sarıkaya ödülünü Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci'den aldı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada, “Yozgat'ta Kış Fotoğraf Yarışmasını sosyal medyada gerçekleştirmiş ve halk oylaması ile yapmış bulunmaktayız. Sosyal medyada herkese ulaşabilirliğin kolay olması, Yozgat'ta yaşayan vatandaşlarımızın gözünden Yozgat'ta kış manzaralarını paylaşmalarını istedik. Yarışmaya katılanları tebrik ediyorum. Halk oylaması ile gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonucunda Yunus Emre Sarıkaya kazandı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yozgat'ta dört mevsim fotoğraf etkinliğini yapmayı da planlıyoruz” dedi.