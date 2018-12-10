Yarışmada dereceye girenler gezi ile ödüllendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen "Mevlana'nın Yedi Öğüdü" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler Konya gezisi ile ödüllendirildi.

Mevlana Haftası dolayısıyla Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyo ekonomik destek alan çocuklar arasında "Mevlana'nın Yedi Öğüdü" konulu kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren çocuklar Konya gezisi ile ödüllendirildi. Konya gezisi sırasında çocuklar, Mevlana Celaleddin-i Rumi Müzesi, Alaaddin Tepesi, Kelebeler Vadisi ve Konya Bilim Merkezi'ni gezme imkanı buldular.

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli yaptığı açıklamada “Kurumumuzda çocuklarımız için düzenlenen bu ve benzeri faaliyetleri önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki milletler değerleri ile yaşar. Verdiği mesajlarla tüm dünyayı etkilemeyi başaran Hz. Mevlana'yı, onun öğretilerini anlamak ve bu değerleri yaşatmak tüm insanlığın ortak görevidir. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 745'inci yılında sevgi ile anıyoruz” dedi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu ise "Ülkemizde 07-17 Aralık tarihleri arasında Hz. Mevlana'yı, onun hoş görüsünü tanımak ve tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de bu kapsamda, çocuklarımızın onu daha yakından tanımaları için bir dizi etkinlik yaptık. Mesnevi ve Divan-ı Kebir eserlerindeki sevgi ve hoş görüyü içselleştirmeye çalıştığımız çocuklarımızdan kompozisyon yazmalarını istedik ve eser veren çocuklarımızla yerinde tarih uygulaması yaparak Konya Gezisi düzenledik” şeklinde konuştu.