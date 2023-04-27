Yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde düzenlenen Sorgun Bilim ve Teknoloji Festivali ile “İstiklalden istikbale Çanakkale” konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şiir ve kompozisyon yarışması ile bilim-teknoloji alanında iki farklı kategoride yapılan festival, Şakir Efendi Şehir Meydanında üç gün sergilendi. Projeler vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Festival Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci tarafından ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Bilim ve Teknoloji kategorisinde birincilik ödülü güneş paneli ile çalışan araba projesiyle Ahmet Bartu Nazlı'ya verilirken ikincilik ödülü akıllı ev projesiyle Batuhan Torun, üçüncülük ödülü insansız hava aracı projesiyle Emir Kaan Şenses'e verildi.

İstiklalden İstikbale Çanakkale konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında kompozisyon dalında birincilik ödülü Kıymet Kübra Yılmaz, ikincilik ödülü Meleknaz Babayiğit, üçüncülük ödülü Tuana Babayiğit'e verildi. Şiir dalında birincilik ödülü İremnaz Kayseri, ikincilik ödülü Ayşe Habibe Türkel, üçüncülük ödülü Elif Arslan'a verildi.

Festivalin ödül törenine Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İl Genel Meclis Üyesi Osman Yeşil, Türk Eğitim Sen Sorgun Şube Başkanı Şaban Yıldırım, okul müdürleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar ve Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci katılımcıları tebrik ederek başarılar diledi.