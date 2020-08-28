Yasadışı kenevir ekimine suçüstü: 2 kişi tutuklandı

Ş, ve K.A., isimli şüphelileri 66 kök kenevir bitkisi ile birlikte suçüstü yakaladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarı çalışmalar neticesinde Şefaatli İlçesine bağlı Kızılyar Köyünde Ö.Ş, ve K.A., isimli şüphelilerin yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptıkları bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Ö.Ş, ve K.A., isimli şüphelileri 66 kök kenevir bitkisi ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.