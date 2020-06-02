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Yavru serçe kuşuna şefkat eli

Yozgat’ta yuvasından yola düşen serçe yavrusuna gazeteci Alpaslan Demir sahip çıktı.

Yozgat'ta yuvasından yola düşen serçe yavrusuna gazeteci Alpaslan Demir sahip çıktı.


Yozgat'ta bir yerel gazetede görev yapan Alpaslan Demir, serçe yavrusunun bir iş yerinin çatısındaki yuvadan yola düştüğünü fark etti. Yoldan geçen araçları durdurarak kuşun ezilmesini engelleyen Demir, serçe yavrusunu koruma altına aldı. Yavru kuşa su veren Demir, kuşu bir süre sonra yuvasına koydu.


Büyük bir duyarlılık örneği sergileyen Demir'e Yozgat esnafı teşekkür etti.


Demir yaptığı açıklamada, “Bu serçe yavrusunun yuvadan yola düştüğünü fark ettim. Hemen yanına gittim ve araçları durdurarak kuşun ezilmesini engelledim. Kuşu alıp su içirdim ve tekrardan yuvasına güvenli bir şekilde koydum” dedi.

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