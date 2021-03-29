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Yeni grup aşı uygulaması başladı

Yozgat Şehir Hastanesinde aşı programında yeni gruba aşı uygulamasına başlandı.


Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan yazılı basın açıklamasında “Kriterlere uygun olan vatandaşların, e-Nabız hesabından veya cep telefonu ile 2023'e kısa mesaj göndererek aşı durumunu öğrenebilecek ve randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden internet aracılığı ile https://www.mhrs.gov.tr/ veya telefonla 182'yi arayarak alabilecektir. Aşısı sistemde tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak hastanemizde aşılarını yaptırmaya başladılar” ifadeleri kullanıldı.

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