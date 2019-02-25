Yeni kurulacak askeri eğitim birliğinin ilki Yozgat'ta kurulacak (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde vatandaşlara, yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat'a kurulacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet meydanında düzenlenen seçim mitinginde partililerle bir araya geldi. Yozgatlıları, Bozoklular ve Yozgat'ı ise Çapanoğlu'nun memleketi olarak nitelendiren Erdoğan, Yozgat'ta yapılan hizmetlerden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara - Sivas arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin Yozgat Yerköy ayrımından Kayseri'ye bağlanacağını belirterek, “Ankara Sivas Yüksek Tiren Hattı aynı zamanda Yozgat'ın projesidir. Bu hat ile Yozgat- Sivas 1 saate, Yozgat-İstanbul 5 saat 15 dakikaya düşecek. Bu hattın inşası coğrafi zorluklar nedeniyle epey uzadı. İnşallah bu işin sonuna da geliyoruz. Ayrıca Yerköy bağlantısından itibaren bu hattı Kayseri'ye uzatacağız. Senelik 2 milyon yolcu kapasiteli hava limanı inşaatımız sürüyor. İnşallah 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca kurulması planlanan askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat'a kurulacağı müjdesini verdi.

Tarihi Roma hamamı turizme kazandırılacak

Yeni yatırımlarla Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma hamamının turizme kazandırılacağını kaydeden Erdoğan, “Yozgat'ın pek çok ilçesinde termal suyumuz var. Yapılan tesisler ile turizm alt yapısı giderek değişiyor. Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, Boğazlayan ve Sarayken'ten sonra Akdağmadeni'ni de termal turizm kapsamına alıyoruz. Sarıkaya'daki 2 bin yıllık Roma hamamı olan Basilica termal hamamını için çok önemli görkemli bir proje hazırlıyoruz. Burası UNESCO dünya mirası geçici listesine de dahil edildi. Termal suyun ülkemizin önemli bir ihtiyacı olan meyve sebze arzının dengelenmesi için termal seralarda kullanılabilmesi imkanları da devreye almalıyız” dedi.

"Kumandaları Kandil'in elinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP çatısı altında kurulan ittifakın kumandasının Kandil ve Pensilvanya'nın elinde olduğunu ifade ederek, “Dünya değişiyor, bölgemiz gelişiyor. Türkiye'miz de bu değişimde hak ettiği yeri almak için tarihi bir mücadele veriyor. Bu mücadelede karşımızda terör örgütleri var. Bu mücadele karşımızda bölgemize dair bin bir hesabı olan nice güçler var. Bu mücadelemizde karşımızda kendi halkına zulmeden rejimler var. Bu mücadele karşımızda hiçbir kural ve ahlak tanımayan iş birlikçiler var. Bu mücadelede karşımızda; diplomasiyi, ekonomiyi, teknolojiyi bir silah gibi kullanan sinsi odaklar var. Maalesef bu mücadelemizde karşımızda içimizden bize çelme takmaya çalışan birtakım partiler var. Bunlar bir araya gelip CHP'nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor. Ama kumanda Kandil'deki hainlerin elinde, Pensilvanya'daki hainin elinde. Kandil emrediyor onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya emrediyor onun güdümündeki kişiler aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor” dedi.

“FETÖ'den gözaltına alınan avukatını aday yaptı”

Erdoğan, “Kılıçdaroğlu, Bay Kemal, FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp Ankara'nın en büyük ilçelerinin birinde belediye başkan adayı olarak gösteriyor. Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'da çok Yozgatlı var. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı desteklemeleri noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum. Beş dönem Kayseri'de büyük şehir belediye başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış, en son genel başkan yardımcım olarak beraber çalıştığımız Özhaseki'yi biz Ankara'ya aday yaptık. En güçlü aday o. Ama diyorum ki sizler telefonla Ankara'daki hemşehrilerinizi aramalısınız. El ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Onlara bu fırsatı, Ankara gibi yerde, bölücü örgütün güdümündeki İstanbul'da aday çıkartmıyor. Ankara'da aday çıkartmıyor” şeklinde konuştu.