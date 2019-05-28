Yeni rektör, çiçek yerine şehit aileleri yararına bağış istedi

Dr. Ahmet Karadağ, kutlama amacıyla çiçek ve benzeri hediyeler yerine şehit aileleri ve üniversite öğrencileri yararına bağış yapılmasını üniversitenin resmi web sitesinden duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından Yozgat Bozok Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kendisine tebrik için çiçek ve hediye gönderilmesini istemedi. Rektör Karadağ bunun yerine şehit aileleri ve Bozok Üniversitesi öğrencileri yararına bağışta bulunulmasını istedi. Rektör Karadağ, bu isteğini Bozok Üniversitesi'nin resmi web sitesinden duyurdu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı açıklamada “Kutlama amacıyla çiçek ve benzeri hediyeler gönderilmesi yerine, bu vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizin ailelerine ve Üniversitemiz Bozok Vakfı aracılığıyla burs alan öğrencilere yardım amaçlı bağış yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede bağış yapmak isteyenler isim ve kurumlarını belirterek Yozgat Bozok Üniversitesi Vakfı ve Yozgat Şehit Aileleri Derneği hesap numaralarına bağış yapabilirler. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederim” dedi.