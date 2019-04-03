Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz; “Biz Yerköy'e baş değil, hizmetkar olmaya geldik”

Makam koltuğunu kaldırarak, tahta sandalyeye oturan Başkan Yılmaz, Yerköy'e baş değil, hizmetkar olmaya geldiklerini belirterek, kapımız herkese açıktır” dedi.

Projelerini hayata geçirmek için ekibi ile çalışmalara başlayacağını belirten Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “31 Mart yerelim seçimlerinde belediye başkanı seçilmem durumunda vaatlerimin arasında olan makam koltuğunda kaldırıp tahta sandalye üzerinde oturacağım diye söz verdim ve bugünde bu icraatımızı gerçekleştirdik. Tabi tek vaatlerimizi bunlar değildir. Bunun yanı sıra vermiş olduğumuz vaatlerimizi bir bir yerine getireceğiz ve ilçemizi daha modern bir hale getireceğiz. Şu bilinsin ki ilçe halkımızla aramda hiçbir engel olmayacağını söylemiştim. Bugün itibarıyla Yerköy Belediye Başkanlığı makam odasının kapıları herkese açıktır. Makam mevki sevdalısı değil, hizmet için buradayız” dedi.