İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerköy Devlet Hastanesine 2 uzman doktor atandı

Yerköy Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından 2 uzman doktor ataması gerçekleştirildi.


Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından atanan 2 uzman doktor göreve başladı. Yerköy'ün ve illerin sağlık alanında en büyük ihtiyacı olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Selviye Halksever Özvatan ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Pınar Çavrar bugün itibariyle hasta almaya başladı. İlçedeki uzman hekim sayısını arttırmak ve sağlık alanındaki eksikliği gidermek için yapılan doktor atamaları ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.