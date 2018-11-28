Yerköy Kaymakamı Ali Ada muhtarlarla buluştu

Yerköy Kaymakamı Ali Ada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Yerköy Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ali Ada, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda düzenlediğimiz bu toplantıda mahalle ve köylerimizde yapılması gereken hizmetler, uyuşturucu bağımlılığının önüne geçilmesi gibi birçok konuda istişare edilmiştir. Muhtarlarımız taleplerini sözlü veya yazılı olarak kaymakamlığımıza bildirmeleri gerekmektedir. Muhtarlarımızın taleplerini ve yapılması gereken hizmetleri görüş alışverişinde bulunarak içişleri bakanlığına göndereceğiz” dedi.

Toplantıda muhtarlarının talep ve sorunlarını da dinleyen Kaymakam Ali Ada, “Muhtarlarımız tarafından bize ulaştırılan talepler İç İşleri Bakanlığına gönderilecek burada değerlendirmeye alınacak sorunlar en kısa sürede çözüme kavuşturulacak” şeklinde konuştu.

Mahalle ve köy muhtarları ise yaptıkları sorunların çözümü konusunda bu toplantıların oldukça etkili olduğunu kaydetti.