Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi Yapıldı

Yerköy Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yerköy İlçe Özel İdare Müdürü Veysel Koçak, İl Genel Meclis üyeleri, köy muhtarları katıldı.

57 Köy muhtarı ve 3 İl Genel Meclis üyesi, tek sandıkta oy kullandı. Seçim sonucu birlik üyeliğine, İl Genel Meclis Üyeleri Aziz Başak, Arslan Bozkurt, köy muhtarlarından ise Adem Aygar ve Yusuf Nazlı seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından bir değerlendirme yapan Kaymakam Ali Ada, birlik seçimine katılan 56 köy muhtarı ve 3 il genel meclis üyesine teşekkür ettiğini belirterek Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde görev yapmak için seçilen yeni üyeleri başarılar diledi.