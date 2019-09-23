İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerköy Ticaret Borsasından 800 Öğrenciye Giyim Yardımı

Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu; Yerköy’de bulunan 800 dar gelirli öğrenciye 40.

Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu; Yerköy'de bulunan 800 dar gelirli öğrenciye 40.000.00 Tl değerinde kıyafet yardımında bulunulduklarını söyledi.


Esatbeyoğlu, 2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçe ve köylerde bulunan dar gelirli 800 öğrenciye ayakkabı, kıyafet ve kaban yardımı yaptıklarını belirterek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere ayakkabı, kıyafet ve kaban gibi çeşitli yardım malzemeleri gönderdi” dedi.


Esatbeyoğlu; Gönderilen bu yardımlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Okul İdarecilerimiz tarafından belirlenen 800 öğrenciye dağıtıldı.


Yardımların yapılmasını sağlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.