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Yerköy Ziraat Odası araç filosunu genişletti

Yerköy Ziraat Odası tarafından çiftçilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla Ziraat Odası araç filosuna yeni iş makineleri ekledi.


Araç filolarına 3 adet iş makinesi eklediğini belirten Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin yaptığı açıklamada, “Seçim dönemindeki verdiğimiz sözleri yönetim kurulu arkadaşlarımız ile yerine getirmeye devam ediyoruz. Yerköy Ziraat Odası Başkanlığı olarak araç filomuza eklediğimiz 1 adet Greyder, 1 adet Kepçe, 1 adet Sıfır Traktör ve 6 adet cenaze çadırı memleketimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.


Yerköy Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Veli Turhan ise “Çiftçilerimiz ve köy muhtarlarımıza daha iyi hizmetler sunabilmek için başarılı çalışmalarından ve hizmete sunulan yeni araçlardan dolayı Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin'e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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