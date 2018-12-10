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Yerköy Ziraat Odası delege seçimi yapıldı

Yerköy’de 14 mahalle ve 60 köy muhtarlıklarında yapılan Ziraat Odası delege seçiminde yaklaşık 7 bin üye oy kullandı.

Yerköy'de 14 mahalle ve 60 köy muhtarlıklarında yapılan Ziraat Odası delege seçiminde yaklaşık 7 bin üye oy kullandı.


Kullanılan oy sonrasında 2019 yılının Şubat ayı içerisinde yapılacak olan Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde, oda başkanını seçecek olan delegeler belirlendi.


Yerköy Ziraat Odası Başkanı Yusuf Bahri Yılmaz, "Huzur içerisinde delege seçimleri yapıldı. Delege adaylar belirlendi ve Şubat ayı içerisinde yapacağımız genel kurulumuzda da bu arkadaşlarımız oda meclisini belirleyecek. Yapılan delege seçimi camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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