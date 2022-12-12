Yerköy Ziraat Odası'nda delege seçimleri yapıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şubat ayı içerisinde yapılacak olan Ziraat Odası Başkanlığı için odaya aktif üyeliği bulunan çiftçilerin oy kullandığı delege seçimleri yapıldı.

Yapılan seçimde delege seçilen üyeler, şubat ayı içerisinde yapılması planlanan Ziraat Odası Başkanını yeniden seçmek için oy kullanacak. Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin, gerçekleştirilen seçimde delege seçilen üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Delegelerle yakından ilgilenen Başkan Cahit Metin, destekleri için delegelere teşekkür etti. Metin, “Şubat ayında yapılacak olan oda başkanlığımız seçiminde oy kullanacak delegelerimizle birlikteyiz. Bugün itibariyle 74 köyümüzde delege seçimi yapıldı. Bu delegelerimizden 69'unun teveccühünü aldık. 2019 yılında oda başkanı seçilmemle birçok projemizi hayata geçirdik. Odanın en büyük eksikliği olan makine parkını faaliyete geçirerek, greyder, kepçe, traktör ve taş toplama makinesini çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra 6 adette taziye çadırını üyelerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere odamıza kazandırdık” dedi.

Yerköy'ün tarım ve hayvancılık açısından büyük bir öneme sahip olduğuna da değinen Başkan Metin, “Çiftçilerimizin, üreticilerimizin daha güçlü olması gerekir ki bizler de bölgemizde güçlü olalım. Çiftçilerimizin, bölgemizin sorunlarını en üst perdeden dile getiriyor ve çözümü noktasında girişimlerde bulunuyoruz. Çiftçilerimize ayrım yapmadan elimizden geldiğince yardımcı oluyor ve olmaya devam ediyoruz. Tarım Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızla koordineli şekilde çalışarak çiftçilerimize yönelik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çiftçilerimiz ve üyelerimiz çalışmalarımızdan memnun kaldıkları için bugün yapılan seçimde delege seçilen üyelerimizin tamamına yakını bizlere desteğini ve güvenini açıkladı. Elbette bu durum bizleri ziyadesiyle memnun ederken çalışma azmimizi ve şevkimizi de artırmaktadır. O yüzden diyorum ki daha yapacak çok işimiz var, her zaman çiftçimizin üyelerimizin emrindeyiz. Bu vesile ile bugün seçilen delegelerimizi tebrik ediyor, birlikte daha çok başarılı çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.