Yerköy'de 700 aileye gıda yardımı

Ramazan yardımı kapsamında, hazırlanan 700 ihtiyaç sahibine erzaklar ulaştırıldı. Konuyla ilgili bir açıklamalarda bulunan Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, "Paylaşmanın en cömert olduğu, mübarek Ramazan ayında gücümüz imkanlarında yaklaşık 700 aileye yardım paketi dağıtımı yaptık. Meclisimiz ve personelimiz tarafından titiz bir tutum ile belirlediğimiz ailelere bu yardımları ulaştırmaya çalıştık. Özverili çalışmalarından ötürü yönetimdeki arkadaşlarıma ve ilgili personele teşekkür ediyorum. Allah bizlerin birliğini beraberliğini daim kılsın" dedi.