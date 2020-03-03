Yerköy'de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe merkezindeki yol kenarları ve orta refüjlerinde planladıkları ağaçlandırma çalışmasının devam ettiğini söyledi.

İlçenin yaşanılır daha güzel bir görüneme kavuşması için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz İlçemizin yol güzergahları, kırsal bölgelerimizde ve ilçe merkezimizdeki cadde ve sokaklarda da çeşitli cinslerdeki gelişmiş ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Birkaç yıl içerisinde ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Bunun yanı sıra diğer çalışmalarımızda baharla birlikte yoğun bir şekilde devam edecek.” diye konuştu.