Yerköy'de biçerdöverler hasat için yola çıktı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Sanayi Sitesi'nde tamiri ve bakımı yapılan biçerdöverler, tren katarlarıyla ve kamyonlarla Güneydoğu'ya gönderildi.

Yerköy Belediyesi tarafından 1. Biçerdöver Uğurlama programı düzenlendi. Güneydoğu illerinde hasat mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tamiri ve bakımı yapılan biçerdöverler, dualar eşliğinde Yerköy İstasyon Meydanı'ndan hareket etti. Biçerdöver sahiplerinin bir kısmı kamyon ve tırlarla hasat mevsiminin yaklaştığı yörelere hareket ederken bir kısım biçerdöverler de tren katarlarına yüklendi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz düzenlenen törende yaptığı açıklamada, “Tüm biçerdöver esnaflarımıza, ailelerine ve biçerdöverlerin tamir ve bakımlarını yapan sanayi esnafımıza, memleketimize kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun yolları açık olsun, bereketli kazançları olsun” dedi.

Konuşmanın ardından edilen dualar ve kurban kesimiyle birlikte biçerdöverler yola çıktı.

Düzenlene törene Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.