Yerköy'de dolandırıcılara karşı bilgilendirme

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, ev ve iş yeri ziyaretleri sırasında vatandaşları, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve sanal ortamdan yapılan dolandırıcılıklar konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Ferhat Kılıçoğlu, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyararak şüpheli bir durumla karşılaştıklarında kolluk kuvvetleriyle irtibata geçmelerini istedi.