Yerköy'de kan bağışı

Yerköy'de Türk Kızılay'ı Yozgat Şubesi tarafından Ramazan öncesi kan bağış kampanyası düzenledi.

Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Selçuk Cansız, Ramazan öncesi Yerköy'de kurdukları kan bağış tırı sayesinde 5 gün boyunca 350 ünite kan toplandığını söyledi. Yaptığı açıklamada kan bağışında bulunmanın önemine de değinen Cansız, "Kan, Açık kalp ameliyatı geçirecek insanlar ve trafik kazalarında yaralanan vatandaşlarımızın sizlerin bağışlayacağı kana ihtiyaçları vardır. Onlara ancak sizler hayat verebilirsiniz. Çünkü kan hayattır. Yerköy'de her zaman olduğu gibi beklentilerimizin üzerinde bir talep oldu. Kan bağışında bulunan Yerköylü hemşerilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Herkese hayırlı Ramazanlar dileriz” dedi.

Kan bağışında bulunan Sinan Akyürek ise “Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Herkes gelip düzenli kan bağışında bulunursa biz de vatandaşlar olarak hastanelerdeki kan ihtiyaçlarını karşılayabiliriz” şeklinde konuştu.