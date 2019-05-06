İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerköy'de kan bağışı

Yerköy’de Türk Kızılay’ı Yozgat Şubesi tarafından Ramazan öncesi kan bağış kampanyası düzenledi.

Yerköy'de Türk Kızılay'ı Yozgat Şubesi tarafından Ramazan öncesi kan bağış kampanyası düzenledi.


Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Selçuk Cansız, Ramazan öncesi Yerköy'de kurdukları kan bağış tırı sayesinde 5 gün boyunca 350 ünite kan toplandığını söyledi. Yaptığı açıklamada kan bağışında bulunmanın önemine de değinen Cansız, "Kan, Açık kalp ameliyatı geçirecek insanlar ve trafik kazalarında yaralanan vatandaşlarımızın sizlerin bağışlayacağı kana ihtiyaçları vardır. Onlara ancak sizler hayat verebilirsiniz. Çünkü kan hayattır. Yerköy'de her zaman olduğu gibi beklentilerimizin üzerinde bir talep oldu. Kan bağışında bulunan Yerköylü hemşerilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Herkese hayırlı Ramazanlar dileriz” dedi.


Kan bağışında bulunan Sinan Akyürek ise “Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Herkes gelip düzenli kan bağışında bulunursa biz de vatandaşlar olarak hastanelerdeki kan ihtiyaçlarını karşılayabiliriz” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.