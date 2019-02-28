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Yerköy'de ‘Kitap Kahve' açıldı

Yerköy İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Dairesi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Kitap Kahve’ Yerköy’de hizmete girdi.

Yerköy İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Dairesi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Kitap Kahve' Yerköy'de hizmete girdi.


Kitap Kahve'nin açılışında konuşan Yerköy İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Necati Badır, “Öğrencilere yönelik olarak hazırladığımız ve hayata geçirdiğimiz bu projemiz ile Yerköy'de eğitim öğretim gören tüm öğrencilerimiz Kitap Kahveye gelerek, sıcak içecekler eşliğinde gönüllerinde vakit geçirebilecek, kitap okuyabilecek ve ders çalışabilecekler. Kitap Kahve açılışında bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

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