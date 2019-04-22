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Yerköy'de Milli Savunma Üniversitesi tanıtımı yapıldı

Milli Savunma Üniversitesini etkin bir şekilde tanıtmak, 2019-2020 eğitim öğretim yılında nitelikli öğrenci temin etmek amacıyla Ortaöğretim okullarında öğretim gören 11.

ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik Milli Savunma Üniversitesi tarafından tanıtım toplantısı yapıldı.


Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına lise öğrencileri büyük katılım gösterdi. Tanıtım toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Öğretmeni Yarbay Hakan Yapar tarafından yapıldı. Tuğgeneral Bacanlı tarafından öğrencilere askerlik mesleğinin gerektirdiği kişisel özelliklerin yanında üniversitelere yerleşim kriterleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları anlatıldı. Özellikle askerlik mesleğine yönelmek isteyen öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiği seminerde subay ve astsubay olmak isteyen öğrencilere neler yapmaları gerektiği anlatıldı.


Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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