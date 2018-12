Yerköy'de 'Sıfır Atık Projesi' başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi', Yerköy'de de hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Ankara'da başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni Yerköy'de de başlattıklarını belirten AK Parti Yerköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kayhan,"Öncelikle kamu kurumlarında, daha sonra tüm ülkede yaygınlaşmasını umduğumuz bu proje sadece çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketidir." dedi.

Projenin amacı hakkında da bilgi veren Kayhan,"Bu proje ile amacımız israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüm sistemine sevk edilmesi noktasında mevcut sistemi daha düzenli ve uygulanabilir bir temele oturtmaktır." şeklinde konuştu.

Atık yönetiminin tüm dünyanın en büyük sorunu haline geldiğini vurgulayan Kayhan,"Öncelikle ihtiyacımız olmayan şeyleri reddetmeli, ihtiyaç kalemlerini azaltmalıyız. Tüketimde de alışkanlıklarımızı değiştirip 'kullan at' kültüründen kurtularak tüketimi bir şekilde üretime dönüştürmeliyiz. Atık yönetiminin en temel unsuru, atıkların kaynağında ayrılmasıdır. Her şey elimizde başlıyor. Mutfağımızda, evimizde elimize aldığımız her türlü eşyada geri dönüşüm uygulanmazsa tabiat kirletecek bir tortu olarak bakarak buna izin vermemeliyiz. Çevre dostu bir yaşam modeli tüm dünyada arayış haline gelmiştir. Bunun bir adımı Sıfır Atık Projesi'dir. Sürdürülebilir kalkınma ancak atıkların kontrolü ile mümkündür. Sıfır atık kültürünü yaygınlaştırıp sizlerin kararlılığı binlerce insanda bilinç uyandıracak, tonlarca atığı ekonomiye kazandırılacaktır. Projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sinevizyonda proje sunumu yapıldı.