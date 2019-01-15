İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerköy'de veliler bilgilendirildi

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilerin bilgilendirilmesi için Doğan Genç Şehit Şaban Karadoğan Ortaokulu’nda ‘Vatandaş ile buluşma toplantısı” gerçekleştirdi.

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilerin bilgilendirilmesi için Doğan Genç Şehit Şaban Karadoğan Ortaokulu'nda ‘Vatandaş ile buluşma toplantısı” gerçekleştirdi.


Toplantıya öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrenci velileri katıldı. Toplantıda veli ziyaretleri, öğrencilerin verimli ders çalışması, öğrencilerin sabah kahvaltı yapmaları, velilerin okulu ziyaret etmeleri, dezavantajlı çocuklar ve bağımlılık gibi konularında bilgiler verildi. Velilerin istek ve talepleri dinlendi. İstek ve taleplerin imkanlar ölçüsünde giderilmesi için gerekli çabanın gösterileceği anlatıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç vatandaş ile buluşma toplantısının 4.sünü düzenlediklerini belirterek her ay bir okulda aylık toplantının yapılacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.