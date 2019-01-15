Yerköy'de veliler bilgilendirildi

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilerin bilgilendirilmesi için Doğan Genç Şehit Şaban Karadoğan Ortaokulu'nda ‘Vatandaş ile buluşma toplantısı” gerçekleştirdi.

Toplantıya öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrenci velileri katıldı. Toplantıda veli ziyaretleri, öğrencilerin verimli ders çalışması, öğrencilerin sabah kahvaltı yapmaları, velilerin okulu ziyaret etmeleri, dezavantajlı çocuklar ve bağımlılık gibi konularında bilgiler verildi. Velilerin istek ve talepleri dinlendi. İstek ve taleplerin imkanlar ölçüsünde giderilmesi için gerekli çabanın gösterileceği anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç vatandaş ile buluşma toplantısının 4.sünü düzenlediklerini belirterek her ay bir okulda aylık toplantının yapılacağını söyledi.