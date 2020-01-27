Yerköy'den Elazığ'a bir kamyon dolusu yardım malzemesi gönderildi

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir kamyon yardım malzemesi gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Yerköy Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasında toplanan battaniye, elektrikli ısıtıcı, kışlık giyecek ve kuru gıda gibi malzemeler, "Kardeşlerimize el uzatmaya gidiyoruz" pankartının yazılı olduğu kamyona yüklenerek deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz yaptığı açıklamada, "Tepeden tırnağa bütün Türkiye'nin kalbi deprem bölgesinde atıyor. Deprem bölgesine yapılacak olan yardım çağrısının ardından Yerköylü vatandaşlarımız adeta seferber oldu. Vatandaşlar insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Yerköy Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde çok sayıda kışlık giyecek, battaniye, kuru gıda, elektrikli ısıtıcı ve ihtiyaç malzemeleri toplanarak deprem bölgesine doğru yola çıktı” dedi.

Başkan Yılmaz, Deprem'de hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan Rahmet, aileleri ve aziz milletimize baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.