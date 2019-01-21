Yerköylü öğrenciler güreş turnuvasında 7 madalya aldı

Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen güreş turnuvasında Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulunu Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde temsil eden öğrencilerden Metehan Ülker Altın Madalya; Erdem Sevinç, Hacı Altındaş, Fahri Pişkin, Emrah Sarıaslan Gümüş Madalya; Burak Tunç ve Ufuk Anıl Şahin İse Bronz Madalya Kazanarak geleceğin güreşçileri olmaları adına büyük umut verdi.

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç yaptığı açıklamada güreş turnuvasında gösterdikleri büyük başarıdan dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek eğitim ve spor hayatlarında başarı diledi.