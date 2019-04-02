Yılmaz, mazbatasını aldı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde İYİ Parti’den Yerköy Belediye Başkanlığı’na seçilen Ferhat Yılmaz, mazbatasını alarak, görevine başladı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde İYİ Parti'den Yerköy Belediye Başkanlığı'na seçilen Ferhat Yılmaz, mazbatasını alarak, görevine başladı.
Yılmaz, yoğun bir katılım gösteren partililerle birlikte mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Başkan Yılmaz, seçimlerin vatana millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.