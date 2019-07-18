YKS yabancı dil Yozgat birincisi Çözüm Koleji'nden

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, her yıl yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına başarıları ile damga vurdu. Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencisi Haluk Enver Tataroğlu, yabancı dil puan türünde 80 sorunun 78'ini doğru cevaplayarak 445 puan ile Yozgat il birincisi oldu.

Başarısını düzenli çalışmaya ve öğretmenlerine borçlu olduğunu söyleyen Haluk Enver Tataroğlu, yaptığı açıklamada, “Yabancı dil puan türünden Yozgat il birincisi oldum. Günde 2-3 saat çalışarak ve öğretmenlerimin yardımıyla bu başarıyı elde ettim. Yabancı dil sınavından 445 civarı puan aldım sadece 2 yanlışım vardı. Genel anlamda paragraf çözerek, İngilizce çeviriler ve kelime ezberleri yaparak öğretmenlerimde yardımlarıyla bu puanı aldım. Şu an tercih dönemindeyiz hedefimde ODTÜ İngilizce öğretmenliği ve Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü var” dedi.

Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Yusuf Avan ise Çözüm Koleji olarak eğitimdeki başarılarına yenilerini eklemenin haklı gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “2019 üniversite sınav sonuçları ülkemize, şehrimize ve okulumuza hayırlı olsun. Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi geçen sene olduğu gibi bu sene de yine önemli başarılar elde etmiştir. Geçen sene Türkiye 41.si öğrencimiz ve Yozgat birincisi öğrencimizin ardından bu yılda YKS yabancı dil puan türünde Yozgat birinciliğini yakalamış durumundayız. Öğrencimiz Haluk Enver Tataroğlu, 80 İngilizce sorusundan 78 doğru 2 yanlış yaparak 445 puan ile Yozgat il birincisi olmuştur. Öğrencimizi ve ailesini bu başarısından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Hem bireysel hem de kitlesel başarıda da Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi'nin önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Avan, “YKS sonuçlarına göre ilk 5 bine giren 5 tane öğrencimiz bulunmaktadır. İlk on binde 7 tane, ilk 15 binde 13, ilk 25 binde de 17 öğrencimiz bulunmaktadır. İnşallah bu öğrencilerimiz sınav sonuçları açıklandığı zaman çok iyi üniversitelere, bölümlere yerleşeceklerdir. Bu çocuklarımızın başarısı bizleri gururlandırmaktadır. İnşallah seneye hedefimizi daha da büyütüp eğitimde daha güzel başarılar elde etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.