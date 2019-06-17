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Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.30 sularında Çekerek - Sorgun karayolunda meydana geldi. Kazada, Çekerek ilçesinden ayrılıp İstanbul istikametine giden E.F.E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi yakınlarında ıslak zeminde kayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs devrildi. Otobüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yararılar Sorgun Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere nakledildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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