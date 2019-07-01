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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Yozgat şehir girişi Atatürk Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Erzurum seferi yapan Halit K. idaresindeki 25 EB 927 plakalı yolcu otobüsü, şehir girişi Atatürk Yolu kavşağında Berat K.'nın (22) kullandığı 38 AAN 105 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Berat K. ile araç içerisinde bulunan Gül Kübra K. (22) ile Fatma K. yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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