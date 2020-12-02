Yöresel lezzet paket servis yerine testi ile müşterilere sunuluyor

Yozgat'ta bir restoran kentin yöresel lezzetlerinden biri olan testi kebabını, alışılmışın dışına çıkararak paket servis yerine testi ile müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Yozgat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan lokanta ve restoranlar paket servis hizmetine devam ediyor. Bu kapsamda bir restoran, Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden olan ve bin bir zahmetle hazırlanan testi kebabını müşterilerine testi içerisinde sunuyor.

Kuzu etinden yapılan ve meşe kömürüyle yaklaşık 2 saat pişirilen testi kebabı, Yozgat fotoğraflarının bulunduğu özel kutular içine konularak kırılmak üzere servis araçlarıyla 30 dakikada müşterilere ulaştırılıyor. İşletme ayrıca şehir dışındaki müşterilerine de testi kebabı gönderebiliyor.

Paket servis yerine testi içerisinde kebabı gören müşteriler ise memnuniyetlerini dile getirerek testiyi kırıp yemeği yemenin mutluluğunu yaşıyor.

Pandemi öncesi günde 100'ün üzerinde satılan testi kebabı şimdiler de 50-60 adet satılıyor.

“Pandemi testi kebabı satışlarını da etkiledi”

Testi kebabını orijinal haliyle müşterilere ulaştırmanın memnuniyetini duyduklarını söyleyen İşletme Müdürü Muhammet Emin Ekici, “Pandemi sürecinde restoranımız kapalı. Bu süreç içerisinde değerli müşterilerimize istemiş oldukları ürünleri motorize ve kapsamlı bir şekilde 30 dakika içerisinde gönderiyoruz. Yöresel yemeğimiz olan testi kebabını da 4 kişi ve üzerine testi içerisinde müşterilerimize gönderiyoruz. Ve müşterilerimiz bu testiyi kırarak yiyorlar. Müşterilerimiz, kebabı testi içerisinde gönderdiğimizde bize geri telefon açarak teşekkür ediyorlar. Çok memnun olduklarını iletiyorlar. Önceden günlük 100'ün üzerinde testi kebabı yapılıyordu pandemi süreciyle bu sayı 60'a kadar indi” dedi.

Müşterilerden Galip Ertürk ise sipariş verdikleri kebabın testi içerisinde gelmesine mutlu olduklarını belirterek, “Restoranlarımızın hızlı paket servisleri bize pandemi günlerini aratmayacak. Bu günlerin bitmesini eski zamanlara dönmeyi istiyoruz. Lokanta ve restoranlarımız ellerinden geleni yapıyorlar biz de bu lezzetlerden mahrum kalmıyoruz. Biz testi kebabını paketler içerisinde bekledik ama onlar orijinal haliyle testi içerisinde getirdiler. Onlara teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.