Yozgat Belediyesi banka ATM'lerini dezenfekte etti

Yozgat'ın birçok yerinde hijyen ve dezenfekte çalışması yapan Yozgat Belediyesi, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı banka ATM'lerini, koronovirüse karşı dezenfekte etti.

Koronavirüs salgınına karşı koruma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde yürüten Yozgat Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ekiple, cadde ve sokaklarda, pazar yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ve şehrin birçok noktasında hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle halkın özellikle yoğun olarak kullandığı banka ATM'lerinde de dezenfekte çalışması yaptı. Ayrıca Yozgat Belediyesi şehrin birçok yerine el dezenfektan istasyonu kurdurdu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse gazetecilere yaptığı açıklamada “Yozgat'ta cadde ve sokaklarımızı ilk günden itibaren dezenfekte etmeye başladık. Bu hastalığın yayılmasını önleyici bir hizmettir. Bilim kurulu da böyle söylüyor çünkü deterjanla yıkadığımız cadde ve sokaklardaki virüsün orada yaşamasına engel olduğunu söyledikten sonra biz cadde ve sokaklarımızı düzenli olarak temizledik ve temizlemeye de devam ediyoruz. Özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu yerlere el dezenfektanı koyarak onların sağlıklı yaşamalarına kolaylık sağladık. Özellikle banka ATM'lerinin önüne el dezenfektanlarımızı koyduk ve orada bulunan bankları ve bariyerleri de dezenfekte ettik” dedi.