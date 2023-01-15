İhlas Haber Ajansı

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Yozgat Belediyesi Bozokspor ikinci yarıya galibiyetle başladı

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Lig A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, ikinci yarının ilk haftasında sahasında konuk ettiği 1955 Batman Belediyespor'u 32-29 mağlup etti.


Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya rakibi karşısında etkili başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, ilk yarıyı 13-10 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Yozgat Belediyesi Bozokspor, 1955 Batman Belediyespor'u 32-29 mağlup etti.


Puanını 8'e çıkaran Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 4. sırasında yer aldı. Yozgat Belediyesi Bozokspor, gelecek hafta cumartesi günü lig lideri Seyhan Belediyespor'a konuk olacak.

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