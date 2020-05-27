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Yozgat Belediyesi camileri dezenfekte etti

Yozgat Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Yozgat Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Yozgat Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı kent genelinde mücadelesini sürdürüyor. 29 Mayıs Cuma günü il müftülüğü tarafından belirlenen ve Cuma namazı kılınacak olan camilerde vatandaşların rahat ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmesi için belediye çalışanları dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Camilerde 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmasının kısıtlandığını hatırlatan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Vatandaşımız camilerde kendileri namaz kılabiliyordu. Bu sebeple biz de belediye olarak camilerimizi belirli aralıklarla dezenfekte ettik. 29 Mayıs öncesi de sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi de yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz" dedi.


Diğer yandan namaz kılınması için belirlenen alanlarda kapasitenin üzerine çıkılmayacak. Vatandaşlar namazlarını kılmaya kendi seccadeleri ile gidecek. Maske kullanma zorunluluğu ibadet sırasında da devam edecek.

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