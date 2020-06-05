Yozgat Belediyesi, gençler ve çocuklar için etkinlik düzenledi

Yozgat'ta sokağa çıkan çocuklar ve gençler parklara akın etti. Aileleriyle birlikte Yozgat Belediyesi Kentpark'a gelen çocuklar oyun oynayıp gönüllerince eğlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar ve gençler için Yozgat Belediyesi etkinlik düzenlendi. Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından Kentpark'ta düzenlenen etkinlikte 18 yaş altı çocuklar ve gençler, dışarıda olmanın keyfini palyaço ve müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek çıkardı. Yozgat Belediyesi tarafından çocuklara balon ve çikolata dağıtıldı.

18 yaş altı çocukların izin günü olduğunu ve çoğunun park ve bahçelerde oynayıp eğlendiğini söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, çocukları parklarda ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Köse, "Çocuklara balon ve çikolata verdik. Müzik eşliğinde çocuklar eğlendi. Yozgat şivesiyle yazıldığımız uyarıcı yazıları hem çocuklarımıza hem de büyüklerimize tanıttık" dedi.

Parkta futbol oynayan çocuklardan Yaşar Yağız Altunok da izin günlerinde arkadaşlarıyla parkta buluştuklarını ve futbol oynadıklarını söyledi.