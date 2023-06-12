Yozgat Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşi ilk mezunlarını verdi.

Mezun olan 20 minik öğrenci mezuniyet sevincini kep atarak kutladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tören ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösteriler ile konuklara duygu dolu ve eğlenceli dakikalar yaşatan kreş öğrencileri, performansları ile göz doldurdu. Törenin sonunda kep ve cüppe giyerek sahneye gelen öğrenciler, mezuniyet sevincini kep atarak kutladı.

Gösterilerin ardından mezun olan 20 minik öğrenciye diplomaları Belediye Başkanı Celal Köse'nin eşi Nagihan Köse tarafından verildi. Öğrenciler tören sonrası aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.