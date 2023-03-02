Yozgat Belediyesi Hatay'ın Hassa ilçesiyle “kardeş belediye” olma kararı aldı

Yozgat Belediyesi, Mart ayı olağan meclis toplantısında Hatay'ın Hassa ilçesiyle “kardeş belediye” olma kararı aldı.

Yozgat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat'ın koordinatör vali olarak görevlendirildiği Hatay'ın Hassa ilçesiyle "kardeş belediye" olma kararı aldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mart ayı olağan meclis toplantısında Hassa Belediyesini kardeş belediye ilan ettiklerini belirterek, oradaki kardeşliğin meclis kararıyla resmiyete dönüştürdüklerini ifade etti.

Başkan Köse ayrıca Yozgat merkezde misafir edilen depremzedelerden, su aboneliklerinde depozito almayacağını duyurarak su, atık su, hat bakımı, çevre vergisi gibi faturada yer alan kalemlerde yüzde 80 oranında indirim yapılacağını da söyledi.