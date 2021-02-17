Yozgat Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı

Yozgat Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklar ile Cumhuriyet Meydanı'nda kar kürüme ve temizleme çalışması yaptı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, karla mücadele çalışmalarının 101 personel ve 18 iş makinesi ile devam ettiğini söyledi.

Köse stoklarında 4 bin ton tuz karışımı mıcır ile 20 bin litre de solüsyon bulunduğunu belirterek "18 iş makinesi ve kamyon ile karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görevi başında, yoğun kar yağışında yollarımızı açık tutmak için büyük gayret gösteriyor. Yeter ki kar yağsın biz belediye olarak temizlemeye razıyız. Su kaynaklarımız azalıyor, yer altı ve akarsuları artması için kara büyük ihtiyacımız var. İnşallah bundan sonra da kar devam eder" dedi.

Köse, suların tasarruflu kullanması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.