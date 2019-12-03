Yozgat Belediyesi kışa hazır

Belediyeye ait karla mücadele araçları vardiyalı olarak 24 saat çalışacak.

Yozgat Belediyesine ait 4 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 2 adet greyder, 2 açık kasa kürekli, 2 adet yükleyici roder, 8 adet JCB, 4 bin ton tuz ve mıcır malzemesi, 20 bin litre solüsyon, 101 personel ile karla mücadeleye hazır.

Belediye Başkanı Celal Köse, karla mücadele çalışmalarını da etkin bir şekilde sürdürmek ve hemşerilerimizi mağdur etmemek adına yüksek bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Başkan Köse, “Halkımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıp, tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz ve araçlarımız hazır durumdadır. İnşallah kış sezonunu halkımızın rahat bir şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Belediyemiz yaz mevsiminde gösterdiği üstün gayreti kış mevsiminde de gösterecektir. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kent merkezinde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılarımızı yaptık. Bu kış ne kadar kar yağarsa yağsın, vatandaşlarımıza hissettirmeden ve günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan işbirliği içinde eksiklik gördüğümüz yerde beraber atlatacağız Ayrıca anında kar temizliği ve tuz müdahalesi için 10 adet kamyonumuzda hazır durumdadır. Hemşerilerimiz acil durumlarda 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ihbarlarda bulunabilirler” dedi.