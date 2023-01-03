Yozgat Belediyesi Şefkat Evi hasta yakınlarına sıcak yuva olacak

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin seçim öncesi vaatlerinden biri olan Şefkat Evi projesinin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı. Yozgat Şehir Hastanesi karşısına yapılan Şefkat Evi, sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören barınacak yeri ve imkanı olmayan hastalar ile yakınlarına sıcak yuva imkanı sunacak. Yozgat Belediyesi, tedavi süresince misafirlerine konaklama, kahvaltı, akşam yemeği gibi imkanlar sunacak.

Bir projenin daha hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köse, tedavi için gelen hasta ve yakınlarının konaklama sıkıntısı yaşadığını söyledi. Köse, “Hastalarımız yoğun bakım ünitesinde yatarken, yakınları dışarıda kalıyordu. Vatandaşımızın barınma sorununu çözmek için Şefkat Evi projemizi hazırladık. Projemiz, bin metrekare alan üzerinde 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Tek, çift ve süit odalar olmak üzere 38 odası bulunuyor. Sosyal alanlar yer alıyor. Burada misafir edeceğimiz kardeşlerimizin sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını da karşılayacağız.” dedi.

Şefkat Evi'nin 36 milyon 666 bin liraya ihale edildiğini de aktaran Köse, “Projemiz, mimarisiyle Yozgat'a değer katacak hem de sosyal alanlarıyla bir büyük bir ihtiyacı karşılayacak” şeklinde konuştu.