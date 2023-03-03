Yozgat Belediyesi'nden bahar hazırlığı

Kış sezonunun ardından kavşak, refüj ve yol kenarlarındaki yeşil alanların bakımını gerçekleştiren Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bahar hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, bitki ve ağaçları budama, gençleştirme ve peyzaj çalışmaları ile şehir merkezini bahara hazırlıyor. Ekipler ayrıca süs havuzlarının da periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.