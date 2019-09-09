İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat Belediyesi'nden bin 500 kişilik aşure ikramı

Yozgat’ta Muharrem ayı ve Aşure günü kapsamında Yozgat Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Yozgat'ta Muharrem ayı ve Aşure günü kapsamında Yozgat Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Yozgat Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Toraman, vatandaşlara bin 500 kişilik aşure ikram edildiğini söyledi.


Muharrem ayı ve Aşure gününün önemine değinen Başkan Yardımcısı Toraman yaptığı açıklamada “Müslümanlar olarak önem arz eden Muharrem ayına girdik. Muharrem ayının ilk haftasında Yozgat Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bin 500 kişilik aşure ikram ettik. Aşure demek aş demek paylaşmak demektir. Biz de birlik ve beraberliğimizi artırmak için belediye olarak böyle bir etkinlik yaptık. Muharrem ayının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.


Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise Yozgat Belediyesi'ne teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.