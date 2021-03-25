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Yozgat beyaza büründü

Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.


Yozgat'ta dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Kentte aracı kara saplanan bir vatandaşa ise polis ekipleri yardım etti. Vatandaşlar iş yerlerinin önünü kardan temizlemeye çalıştı. Beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu. Öte yandan kentte 180 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Ekipler kapanan yolları açma çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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