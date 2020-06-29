Yozgat Bozok Üniversitesi kenevirin ekonomiye kazandırılmasında dünyadaki 2 üniversiteden biri

Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması konusunda ihtisaslaşan dünyada iki üniversite biri olduğunu vurguladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 23 Ocak'ta endüstriyel kenevir alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "İhtisaslaştıktan sonra Kenevir Enstitüsü'nün kurulması için çalışma yapıp YÖK'e gönderdik. Gerekli incelemelerin ardından onaylanarak Kenevir Enstitümüz Resmi Gazetede yayımlandı" dedi.

Kenevir üzerine kısa, orta ve uzun vadede çalışmalar yapılacağını dile getiren Karadağ, "Kısa vadede ilk çalışmalarımızdan birisi olarak kenevir esanslı anti bakteriyel hijyenik temizlik malzemesi ürettik. Ardından kenevir tohumu katkılı unlu mamul ürünleri üreterek çalışmalarımızı sürdürdük. Hocalarımızın daha birçok konuda çalışmalarını sürdürüyor. Orta vadede ise inşaat yapı malzemeleri ve asfalt dayanıklılığını artırıcı çalışmalarla ekonomiye kazandırılması konusunda ürün yelpazemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Uzun vadede özellikle bizi heyecanlandıran enerji sektörüne hitap edecek ürünlerin yapılması. Yani kenevire dayalı batarya üretmek. Kenevir kullanılarak üretilen bataryaların mevcut bataryalardan ömrü çok daha uzun. 200 kat daha uzun ömürlü olan bir bataryadan bahsediyoruz. İnşallah 2-3 senelik bir zaman içerisinde enerji sektörüne hitap edecek kenevir esaslı ürünlerin üretimini yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Karadağ, Bozok Üniversitesi'nin kenevirin biyokütlesinin tamamının ekonomiye kazandırılması yönünde ihtisaslaşan dünyada iki üniversiteden biri olduklarını söyleyerek, "Üniversitemiz kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite olmasının akabinde yurt içi ve yurt dışında çok sayıda firma bizimle iletişime geçti. Yapılacak üretimlerle alakalı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir firma ile ön protokol imzaladık. Bizim amacımız Yozgat'ı kenevir kullanıldığı sanayi yatırımlarının merkezi haline getirmektir. Kenevir inşaattan kozmetiğe 2 binin üzerinde üründe kullanıldığı bilinmektedir. Firmalara bizim tek şartımız var, yapacakları ürünleri Yozgat'ta üretmek" dedi.

Kenevirin ekilmesi konusunda yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Karadağ, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçlerimiz kenevirin ekimi ve takibi konusunda bizlere büyük destek veriyor. Kenevir ekiminin daha da yaygınlaşması için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu önemli bitkinin üretiminin artırılması ve ekonomiye kazandırılması ülkemiz açısından çok önemli” şeklinde konuştu.